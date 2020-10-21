Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила бесплатный обмен билетов при опоздании на рейс

© Вечерние ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» дала возможность пассажирам экономкласса менять билеты на рейсы по всем направлениям внутри России без доплаты. Об этом говорится на сайте компании.Как следует из сообщения, авиакомпания отменяет сбор за внесение изменений в билеты по всем внутрироссийским направлениям. Это правило действует для всех билетов с датой вылета до 25 марта 2021 года, приобретенных начиная с 16 октября, передает РИА «Новости».Для того, чтобы обменять билет, нужно будет обратиться по месту его приобретения или в контакт-центр авиакомпании не позднее 30 минут после времени отправки рейса.