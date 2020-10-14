Уровень лояльности россиян к банкам упал практически до нуля
Россия и мир
За последние годы уровень лояльности россиян российским банкам (NPS, Net Promoter Score, готовность рекомендовать банк) упал практически до нуля. Как показал опрос аналитического центра НАФИ, по итогам первых восьми месяцев 2020 года соответствующий индекс составил 1,3 пункта, сообщает РБК. При этом в начале года показатель составлял пять пунктов, а в 2016 году — 43 пункта.
Своим банком, согласно последнему опросу, не удовлетворены 35,4% россиян — они не будут рекомендовать его своим знакомым и, возможно, находятся в поиске альтернативы. Довольны своим банком 36,7% опрошенных, пассивными клиентами (в целом удовлетворены банком, но не стремятся рекомендовать его другим) оказались 27,9% респондентов. В январе 2020 года таких было 34, 39 и 27% соответственно.
Своим банком, согласно последнему опросу, не удовлетворены 35,4% россиян — они не будут рекомендовать его своим знакомым и, возможно, находятся в поиске альтернативы. Довольны своим банком 36,7% опрошенных, пассивными клиентами (в целом удовлетворены банком, но не стремятся рекомендовать его другим) оказались 27,9% респондентов. В январе 2020 года таких было 34, 39 и 27% соответственно.
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