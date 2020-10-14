Уровень лояльности россиян к банкам упал практически до нуля

14.38 Среда, 21 октября 2020
Россия и мир
За последние годы уровень лояльности россиян российским банкам (NPS, Net Promoter Score, готовность рекомендовать банк) упал практически до нуля. Как показал опрос аналитического центра НАФИ, по итогам первых восьми месяцев 2020 года соответствующий индекс составил 1,3 пункта, сообщает РБК. При этом в начале года показатель составлял пять пунктов, а в 2016 году — 43 пункта.

Своим банком, согласно последнему опросу, не удовлетворены 35,4% россиян — они не будут рекомендовать его своим знакомым и, возможно, находятся в поиске альтернативы. Довольны своим банком 36,7% опрошенных, пассивными клиентами (в целом удовлетворены банком, но не стремятся рекомендовать его другим) оказались 27,9% респондентов. В январе 2020 года таких было 34, 39 и 27% соответственно.
© Вечерние ведомости
В Свердловской области власти и энергетики могут сорвать поручение президента по обеспечению россиян надёжным интернетом
14 октября 2020
В Екатеринбурге иномарка врезалась в дорожный знак, который упал на пешехода
14 октября 2020
В Кольцово снова образовалась очередь в пункт тестирования на COVID-19
13 октября 2020
39% свердловчан хотели бы получать зарплату в иностранной валюте
20 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

О чем молчат уральские медики

Медицинские сотрудники Свердловской области рассказали о том, что им приходится выслушивать от пациентов
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
18:19 «Урал» обыграл «Велес» и вышел в плей-офф Кубка России
17:56 В Нижнем Тагиле бродячая собака напала на учеников гимназии
17:40 40 вузов страны на площадке РАНХиГС в Екатеринбурге разработали комплекс мер для привлечения студентов из-за рубежа
17:25 Свердловские волонтеры возобновили деятельность из-за роста случаев COVID
16:57 В Пермском крае будет организована единая справочная по наличию лекарств в аптеках
16:51 Автобус №76 в Екатеринбурге снова изменит свой маршрут
16:24 Санаторий в Нижнем Тагиле вновь будет принимать пациентов с COVID-19
15:56 В центре уральской столицы закрылся «Макдональдс»
15:27 В парке УрГУПС продолжат рубить деревья, несмотря на протесты горожан
14:55 Свердловский омбудсмен прокомментировала ситуацию в Уктусском пансионате
14:45 Застолье в Екатеринбурге переросло в смертельную драку
14:42 В Прикамье годовой план расселения аварийного жилья выполнен на 82%
14:29 Температура воздуха на Среднем Урале опускается все ниже
14:00 В Березовском задержали активиста запрещенной секты
13:32 Роспотребнадзор нашел в Екатеринбурге кишечную палочку в роллах
13:07 Екатеринбуржцы не могут дождаться приезда «скорой помощи»
13:06 В Пермском крае зафиксировано 132 случая COVID-19
12:46 Долги жителей Березников за тепло и горячую воду будут взысканы через суд
12:36 На Среднем Урале за сутки выявили 255 случаев коронавируса
12:34 Пермяки смогут бесплатно пройти ускоренное обучение в Центре опережающей профподготовки
12:30 В Пермском авиатехникуме установлен умный терминал, измеряющий температуру и определяющий наличие маски
12:25 В столице Урала может начаться массовая вакцинация от коронавируса
12:24 21 октября в Индустриальном районе Перми откроются городские ярмарки
11:58 Начальник ГИБДД Нижнего Тагила ушел на больничный после претензий со стороны ФСБ
Все новости
17:35 Путин заявил, что мир может столкнуться с новыми острыми проблемами в экономике
17:09 Сотрудники ФСБ задержали двух участников нападений на Дагестан в 1999 году
16:57 Анатолий Чубайс ответил на предложение назначить его «начальником Арктики»
16:23 На учениях в Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34
15:11 Самый мощный ледокол в мире «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота
14:54 Главный инфекционист Минздрава РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой
14:45 Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила бесплатный обмен билетов при опоздании на рейс
14:38 Уровень лояльности россиян к банкам упал практически до нуля
13:41 В Швейцарии предложили выплатить каждому гражданину страны по 7 тысяч евро
13:12 Реальные располагаемые доходы россиян с июля по сентябрь сократились почти на 5%
12:45 The New York Times сообщила о наличии у Трампа счета в китайском банке
12:41 В России выявили 15700 новых случаев коронавируса
12:38 Российскому режиссеру Михалкову присвоили звание Героя труда
12:30 В Минобороны Армении заявили о сбитом в Карабахе самолете ВВС Азербайджана
12:22 В возрасте 69-ти лет скончался протоиерей Димитрий Смирнов
17:08 Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA экстремистским
16:55 В результате крушения вертолета в Вологодской области погибли два человека
16:50 Мишустин заявил, что власти РФ направили на борьбу с COVID более 142 млрд рублей
16:36 В Минобороны назвали неприемлемым предложение Минфина сократить количество должностей в ВС
16:14 В Роспотребнадзоре рассказали об опасности приема антибиотиков при гриппе
16:02 В США утилизировали полученные от России 45 аппаратов искусственной вентиляции легких
15:37 В России подтвердили 16 319 новых случаев коронавируса
14:07 Зеленский объявил о строительстве двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона»
13:50 Эксперты рассказали, когда пик COVID-19 может пойти на спад в России
Новости России и мира
14:45
21/10
 Застолье в Екатеринбурге переросло в смертельную драку
12:36
21/10
 На Среднем Урале за сутки выявили 255 случаев коронавируса
11:58
21/10
 Начальник ГИБДД Нижнего Тагила ушел на больничный после претензий со стороны ФСБ
01:05
21/10
 В Екатеринбурге задержали бывшего владельца кафе, обвиняемого в сексуальном насилии
00:07
21/10
 Екатеринбургский мэр заявил, что людей без масок нужно выталкивать из автобусов
23:19
20/10
 В доме напротив здания мэрии Екатеринбурга от передозировки скончалась горожанка
23:08
20/10
 В Екатеринбурге насмерть разбился мужчина, выпавший из окна на Уралмаше
20:02
20/10
 В Екатеринбурге мужчина пожаловался в полицию на обокравшую его проститутку Анжелу
19:13
20/10
 Мэрия Екатеринбурга судится с азербайджанскими бизнесменами из-за земли у Основинского парка
18:08
20/10
 Под Богдановичем легковушка сбила четырех кабанов
15:33
20/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 258 случаев коронавируса
13:38
20/10
 Бывшему замначальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского вынесли приговор
12:57
20/10
 В городе-спутнике Екатеринбурга новый начальник ОМВД. Ранее он руководил полицией в Каменске-Уральском
23:29
19/10
 Свердловские полицейские поймали педофила, домогавшегося до школьника из Невьянска
23:04
19/10
 В Екатеринбурге полиция задержала грабителя, напавшего на продавца ларька в Компрессорном
17:49
19/10
 Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
16:24
19/10
 Под Екатеринбургом нашли труп мужчины со шприцом в руке
15:02
19/10
 В Екатеринбурге в пивном магазине между покупателями произошла поножовщина
14:05
19/10
 На окраине Екатеринбурга вырубили сотни кубометров леса под многоэтажную застройку
12:50
19/10
 В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев COVID-19
12:43
19/10
 Потерпевший по делу о похищении со стройплощадки Атомстройкомплекса обжаловал приговор
12:43
18/10
 В Свердловской области выявлено 243 новых случая коронавируса
13:00
17/10
 Прокуратура подала в суд на думу Белоярки, требуя лишить одного из депутатов мандата
12:49
17/10
 В Свердловской области выявлено 227 новых случаев коронавируса
Все новости