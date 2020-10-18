В Швейцарии предложили выплатить каждому гражданину страны по 7 тысяч евро

13.41 Среда, 21 октября 2020
Россия и мир
Федеральная канцелярия Швейцарии предложила выплатить 7,5 тыс. швейцарских франков (примерно €7 тыс.) каждому гражданину страны. Данная идея может быть вынесена на общенациональный референдум, если до 22 октября 2020 года её поддержат 100 тысяч человек.

Авторами предложения стали семеро жителей кантона Санкт-Галлен. По их мнению, выплаты позволят снизить стоимость национальной валюты. Для расчетов предлагается напечатать новые деньги, а предложенную сумму советуют освободить от налогов. Деньги будут выплачены Национальным банком Швейцарии.

Как напоминает «Эхо Москвы», в 2016 году швейцарцы проголосовали против того, чтобы в стране был введен безусловный ежемесячных доход в размере 2,5 тысяч франков.
© Вечерние ведомости
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