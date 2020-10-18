Реальные располагаемые доходы россиян с июля по сентябрь сократились почти на 5%
Россия и мир
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян, то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, в третьем квартале текущего года упали на 4,8 процента в годовом выражении. Во втором квартале этот показатель равнялся 8,4%. При этом в первом квартале фиксировался рот на 0,7%.
Правительство в официальном прогнозе социально-экономического развития ожидает, что реальные располагаемые доходы населения уменьшатся на 3% по итогам года, а в следующем году вырастут на 3% и сохранят положительную динамику выше 2% в 2022–2023 годах, передает РБК.
Правительство в официальном прогнозе социально-экономического развития ожидает, что реальные располагаемые доходы населения уменьшатся на 3% по итогам года, а в следующем году вырастут на 3% и сохранят положительную динамику выше 2% в 2022–2023 годах, передает РБК.
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