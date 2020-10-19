The New York Times сообщила о наличии у Трампа счета в китайском банке

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Китай оказался одной из трех стран, где у главы США Дональда Трампа имеется банковский счет. Такую информацию нашли журналисты The New York Times в полученных ими налоговых бумагах президента.В статье газеты говорится, что счет в одном из китайских банков контролирует компания Trump International Hotels Management LLC, которая заплатила 188,5 тысячи долларов США в виде налогов в Китае с 2013 по 2015 годы, передает НТВ.Еще два банковских счета Трамп имеет в Великобритании и Ирландии, говорится в материале.