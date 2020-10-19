В результате крушения вертолета в Вологодской области погибли два человека
Россия и мир
Управление МЧС по Вологодской области сообщило о двух погибших в результате падения вертолета марки Robinson R44 в реку Сухона в этом регионе. «На борту находились два человека, погибли, на земле жертв нет», - передает пресс-служба ведомства, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что около полудня в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел около полудня в районе населенного пункта Бобровское.
Ранее сообщалось, что около полудня в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел около полудня в районе населенного пункта Бобровское.
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