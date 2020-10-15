Мишустин заявил, что власти РФ направили на борьбу с COVID более 142 млрд рублей

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Глава российского правительства Мишустин рассказал, что на борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в стране потратили 142 миллиарда рублей. Он также заявил, что борьба с коронавирусом в стране ведется системно, без рывков и шоков. По его словам, у правительства есть понимание того, что нужно делать в здравоохранении, экономике и других областях.Кроме того, Мишустин считает, что, вопреки негативным прогнозам, Россия прошла сложный период пандемии лучше многих стран.