Мишустин заявил, что власти РФ направили на борьбу с COVID более 142 млрд рублей
Россия и мир
Глава российского правительства Мишустин рассказал, что на борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в стране потратили 142 миллиарда рублей. Он также заявил, что борьба с коронавирусом в стране ведется системно, без рывков и шоков. По его словам, у правительства есть понимание того, что нужно делать в здравоохранении, экономике и других областях.
Кроме того, Мишустин считает, что, вопреки негативным прогнозам, Россия прошла сложный период пандемии лучше многих стран.
Кроме того, Мишустин считает, что, вопреки негативным прогнозам, Россия прошла сложный период пандемии лучше многих стран.
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