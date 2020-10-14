В Минобороны назвали неприемлемым предложение Минфина сократить количество должностей в ВС

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Минобороны РФ назвало неприемлемым предложение Минфина сократить Вооруженные силы. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованном в газете «Красная звезда». В Минобороны РФ считают, что предложение Минфина сократить количество должностей в Вооруженных силах приведет к «нулевому» экономическому эффекту.Ранее газета «Известия» написала об инициативах Министерства финансов по оптимизации расходов на ВС. Среди них сокращение штатной численности военнослужащих на 10%.