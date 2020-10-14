Зеленский объявил о строительстве двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начинается строительство двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона. Об этом он сказал в ходе ежегодного послания Верховной Раде, передает MK.ru.В настоящее время, по словам Зеленского, Киев создает армию, которая не позволит отдать территории Украины, а тот, кто отдал Крым «без боя», должен понести ответственность. Зеленский также подчеркнул, что не даст сократить финансирование украинской армии в 2021 году.