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Российская туротрасль потеряет 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в 2020 году. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.«С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас сейчас прогноз, что 600 млрд рублей по итогам года составят потери по въездным потокам», — сказала Догузова в интервью телеканалу РБК.Окончательно потери посчитают к концу года, итоговая сумма будет зависеть от скорости будущего открытия границ, объяснила глава Ростуризма. Она также добавила, что в обычное время годовой оборот всей туристической отрасли составляет 3,7 триллиона рублей.