Массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» может начаться в конце ноября
Россия и мир
Массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» может начаться в конце ноября и в декабре. Такие сроки назвал генеральный директор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнатьев, передает «Интерфакс».
«Обсуждения по этому поводу идут буквально каждый день. В настоящее время в масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок. Вакцинация от заболевания данным препаратом может начаться уже в конце ноября и в декабре», - сказал Игнатьев.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России центром имени Гамалеи. Массовое производство началось 15 августа. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.
«Обсуждения по этому поводу идут буквально каждый день. В настоящее время в масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок. Вакцинация от заболевания данным препаратом может начаться уже в конце ноября и в декабре», - сказал Игнатьев.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России центром имени Гамалеи. Массовое производство началось 15 августа. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.
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