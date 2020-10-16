Сбербанк разрабатывает сервис, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян
Россия и мир
Сбербанк разрабатывает пилотный сервис геоаналитики, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян. Об этом РБК рассказал вице-президент банка Станислав Карташов.
Информацию о физическом положении магазинов сервис будет брать из геосервиса 2ГИС. Карташов пояснил, что такую аналитику можно также использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах для городского и транспортного планирования.
Напомним, в августе 2020 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению картографического сервиса 2ГИС, с помощью которого собирался развивать картографическую платформу для совершенствования сервисов экосистемы и создания новых продуктов.
Информацию о физическом положении магазинов сервис будет брать из геосервиса 2ГИС. Карташов пояснил, что такую аналитику можно также использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах для городского и транспортного планирования.
Напомним, в августе 2020 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению картографического сервиса 2ГИС, с помощью которого собирался развивать картографическую платформу для совершенствования сервисов экосистемы и создания новых продуктов.
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