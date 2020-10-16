Российские власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране

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Российские власти не планируют вводить в стране новые ограничительные меры. Об этом пишет РБК со ссылкой на федеральных чиновников. Два госслужащих заявили, что вариант, при котором Путин объявляет о режиме нерабочих недель для всей России, как это было весной, не рассматривается.Отмечается, что Путин прислушивается к мнению специалистов, которые «в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».