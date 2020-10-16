Министерство финансов предложило сократить 100 тысяч должностей в российской армии

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Министерство финансов в середине октября направило в Совет безопасности проект реформы вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа.«Первый пункт предложений финансового ведомства — сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018 году, она установлена на уровне чуть больше 1 млн человек, то есть речь идёт о ликвидации порядка 100 тыс. должностей», — говорится в тексте.Сделать это предлагается счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков, передает РИА «Новости».