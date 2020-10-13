Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле нефтепровода «Баку — Новороссийск»

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Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по Хызынскому району Азербайджана (к северу от Баку) с целью поразить трубопровод Баку-Новороссийск, сообщает «Интерфакс». В ведомстве отметили, что эти ракеты были сбиты силами ПВО азербайджанской армии, однако некоторые части упали на расстоянии 250 м от нефтепроводаПротяженность нефтепровода «Баку — Новороссийск» составляет 1,33 тысячи километров. Оператором азербайджанской части выступает SOCAR. Ее протяженность — 231 километр, отмечает lenta.ru.