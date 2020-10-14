Песков заявил, что пандемия стала беспрецедентным вызовом для экономики России
Россия и мир
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что пандемия стала беспрецедентным вызовом для экономик России и других стран, сообщает РИА «Новости».
«Мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая, помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики, и каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как видят в Кремле текущую экономическую ситуацию.
Он также добавил, что то, насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для российской экономики, будет зависеть от работы правительства, от работы руководства страны.
«Мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая, помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики, и каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как видят в Кремле текущую экономическую ситуацию.
Он также добавил, что то, насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для российской экономики, будет зависеть от работы правительства, от работы руководства страны.
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14 октября 2020