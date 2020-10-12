Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, стабилизации ситуации с коронавирусом в России можно ожидать приблизительно через две недели, передает ren.tv. По его словам, нужно внимательно следить за ситуацией и анализировать статистику: в ближайшие две недели количество заражений может увеличиваться, но уже не так активно, как сейчас.Чуланов также добавил, что введенные меры (перевод школьников на дистанционное обучение, удаленка для сотрудников организаций) пока не повлияли на ситуацию, потому что прошло мало времени с их введения. По его мнению, эффект проявится позднее.