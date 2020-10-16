Жириновский призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях
Россия и мир
Лидер ЛДПР Жириновский в связи с эпидемией коронавируса призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за открытие границы РФ, передает РИА «Новости».
По его словам, именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали новую волну заражений как в Москве, так и в других регионах России. Он добавил, что в будущем разрешить поездки можно в те страны, где ситуация с коронавирусом нормализовалась.
В России за последние сутки зафиксировали 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявили почти 1,4 миллиона случаев, скончались 24 тысячи заболевших, сообщает lenta.ru.
По его словам, именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали новую волну заражений как в Москве, так и в других регионах России. Он добавил, что в будущем разрешить поездки можно в те страны, где ситуация с коронавирусом нормализовалась.
В России за последние сутки зафиксировали 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявили почти 1,4 миллиона случаев, скончались 24 тысячи заболевших, сообщает lenta.ru.
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