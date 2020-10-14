Собянин считает, что введение комендантского часа в Москве «неприемлемо и невозможно»

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Мэр Москвы Собянин заявил, что введение комендантского часа, запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд – это крайние меры, они неприемлемы и невозможны, передает РИА «Новости».«Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса», - говорится в тексте заявлении Собянина, опубликованном в личном блоге мэра.Столичный мэр также отметил, что дальнейшие точечные ограничительные меры не исключены. При этом Собянин заявил, что ситуацию с распространением COVID-19 в Москве удаётся взять под контроль.