В «Кузбассразрезуголь» создали новую цифровую технологию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В филиале «Бачатский угольный разрез» (АО «УК «Кузбассразрезуголь», предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершился монтаж автоматизированной системы контроля устойчивости бортов разреза. Эта технология обеспечивает безопасные условия горных работ и предупреждает о возможном возникновении аварийных ситуаций.Новая система контроля позволяет дистанционно мониторить состояние устойчивости бортов разреза с помощью получения данных о начале глубинных смещений в прибортовом массиве горных пород, а также данных о динамике и направлении смещений и уровне обводнения пород.Автоматизированная система состоит из четырех наблюдательных пунктов, на каждом их которых оборудовано по две скважины глубиной 40 метров. Там на одинаковых глубинах установлено 8 пар датчиков движения: в одной экстензометры, которые контролируют вертикальное смещение пород, а в другой – инклинометры, контролирующие горизонтальное смещение. Также на каждом пункте установлен датчик контроля уровня воды. Показания с датчиков с помощью GSM-канала передаются на сервер в управление УК «Кузбассразрезуголь», где обрабатываются в IT-программе «УСМ Монитор».– Соединение показаний датчиков позволяет получить полный вектор смещения, то есть направление и величину смещения за любой промежуток времени. Специалисты подрядчика разработали такую систему в соответствии с нашим техническим заданием, – рассказала начальник отдела геомеханического контроля АО «УК «Кузбассразрезуголь» Елена Сергина. – В данной конфигурации технология применяется на предприятиях горнодобывающей отрасли России впервые.Наблюдательные пункты также позволяют контролировать состояние сооружений и коммуникаций, расположенных на краю борта. Сейчас специалисты компании получают первые данные, идет доработка программного обеспечения.