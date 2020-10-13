Президент Армении заявил, что готов сделать все, чтобы начался процесс перемирия

10.52 Понедельник, 19 октября 2020
Россия и мир
Армен Саркисян. Фото: Евгений Одиноков (РИА Новости)
Президент Армении Армен Саркисян называл условия признания независимости Карабаха. Это произойдет в том случае, если станет понятно, что Азербайджан не пойдет мирным путем.

«Непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет - свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще. А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха» — объяснил президент Армении в интервью газеты «Коммерсантъ».

Армен Саркисян также добавил, что готов сделать все возможное, чтобы начался процесс перемирия. Он утверждает, что эта война может перерасти в более трагичную и масштабную, если сейчас не принять необходимые меры.

На данный момент в Ереване приостановили процесс признания независимости НКР, чтобы не усложнять переговоры.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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Начальник свердловского УЭБиПК начал налаживать связи на Урале

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