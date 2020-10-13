Президент Армении заявил, что готов сделать все, чтобы начался процесс перемирия

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Президент Армении Армен Саркисян называл условия признания независимости Карабаха. Это произойдет в том случае, если станет понятно, что Азербайджан не пойдет мирным путем.«Непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет - свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще. А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха» — объяснил президент Армении в интервью газеты «Коммерсантъ».Армен Саркисян также добавил, что готов сделать все возможное, чтобы начался процесс перемирия. Он утверждает, что эта война может перерасти в более трагичную и масштабную, если сейчас не принять необходимые меры.На данный момент в Ереване приостановили процесс признания независимости НКР, чтобы не усложнять переговоры.