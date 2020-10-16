В России с 18 октября вступили в силу новые правила получения пенсий
Россия и мир
В России с 18 октября вступил в силу приказ Минтруда, определяющий новые правила получения пенсий, сообщает «Парламентская газета».
Теперь пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают выплаты, смогут оставить неизменной дату их начисления. Благодаря нововведению срок перевода будет зависеть не от осуществляющего его банка, а только от условий, установленных по согласованию с пенсионером. Раньше в случае смены банка дата получения выплат также могла меняться.
В ведомстве также напомнили, что способ получения выплат пенсионеры по-прежнему выбирают сами.
Теперь пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают выплаты, смогут оставить неизменной дату их начисления. Благодаря нововведению срок перевода будет зависеть не от осуществляющего его банка, а только от условий, установленных по согласованию с пенсионером. Раньше в случае смены банка дата получения выплат также могла меняться.
В ведомстве также напомнили, что способ получения выплат пенсионеры по-прежнему выбирают сами.
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