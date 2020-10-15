Ученые называли новый симптом коронавируса
Россия и мир
По данных ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета о заражении коронавирусной инфекцией может свидетельствовать изменение слуха.
Как пишет Express, у ряда пациентов, у которых выявили COVID-19, были жалобы на тиннитус — звон или шум в ушах без каких-либо на то причин. Также упоминаются случаи, когда переболевшие коронавирусом в тяжелой форме полностью теряли слух.
Ученые призывали обращать внимание на изменения слуха пациентов и принимать необходимые меры для лечения в случае, если заболевшему был поставлен диагноз коронавируса. Звон или шум в ушах также может проявляться в качестве симптомов других заболеваний, но наибольшую опасность тиннитус представляет в сочетании с COVID-19.
Как пишет Express, у ряда пациентов, у которых выявили COVID-19, были жалобы на тиннитус — звон или шум в ушах без каких-либо на то причин. Также упоминаются случаи, когда переболевшие коронавирусом в тяжелой форме полностью теряли слух.
Ученые призывали обращать внимание на изменения слуха пациентов и принимать необходимые меры для лечения в случае, если заболевшему был поставлен диагноз коронавируса. Звон или шум в ушах также может проявляться в качестве симптомов других заболеваний, но наибольшую опасность тиннитус представляет в сочетании с COVID-19.
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