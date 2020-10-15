Британские учёные назвали заболевание, повышающее риск смерти от Covid-19 вдвое
Россия и мир
Фото: ТАСС/AP
Исследователи из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), проанализировав влияние почечной недостаточности на пациентов с тяжелым течением COVID-19, пришли к выводу, что смертность среди людей с нарушением работы почек значительно выше по сравнению с теми, у кого орган нормально функционирует. Материал об этом опубликован в научном журнале Anaesthesia.
Исследователи отметили, что почечная недостаточность достаточно часто встречается у пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.
Как показали исследования с участием 372 пациентов, поступивших в больницу в период с 10 марта по 31 июля 2020 года, смертность среди людей с нарушением работы почек выше по сравнению с теми, у кого орган нормально функционирует. Так, из-за хронических заболеваний почек или проблем с этим органом, вызванных коронавирусом, скончались 107 человек.
Проводившие исследование медики отмечают, что частота острого повреждения почек у основной массы инфицированных Covid‐19 пациентов, составляет от 3 до 6%, а у пациентов в критическом состоянии - от 15 до 58%.
Исследователи отметили, что почечная недостаточность достаточно часто встречается у пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.
Как показали исследования с участием 372 пациентов, поступивших в больницу в период с 10 марта по 31 июля 2020 года, смертность среди людей с нарушением работы почек выше по сравнению с теми, у кого орган нормально функционирует. Так, из-за хронических заболеваний почек или проблем с этим органом, вызванных коронавирусом, скончались 107 человек.
Проводившие исследование медики отмечают, что частота острого повреждения почек у основной массы инфицированных Covid‐19 пациентов, составляет от 3 до 6%, а у пациентов в критическом состоянии - от 15 до 58%.
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