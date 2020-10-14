Песков заявил, что в Кремле хотят добиться демографического роста в России
Россия и мир
Пресс-секретарь Путина Песков рассказал, что в Кремле сосредоточены на том, чтобы минимизировать сокращение населения, а затем выйти на тренд роста. Так он отреагировал на новый прогноз по сокращению населения России.
Ранее «Известия» опубликовали обновленную версию единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2030 года, где говорится, что население РФ может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу этого года и на 1,2 млн человек до 2024 года.
По словам Пескова, население сокращается по объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: Великой Отечественной войны и распада СССР, начала 90-х, указал он. «Принимаются максимально возможные, энергичные меры правительством и президентом для того, чтобы стимулировать рождаемость, чтобы охранять материнство и детство. Эти меры хорошо известны, они крайне востребованы населением, и обязательно они дадут свой результат», — сказал Песков, передает russian.rt.com.
Ранее «Известия» опубликовали обновленную версию единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2030 года, где говорится, что население РФ может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу этого года и на 1,2 млн человек до 2024 года.
По словам Пескова, население сокращается по объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: Великой Отечественной войны и распада СССР, начала 90-х, указал он. «Принимаются максимально возможные, энергичные меры правительством и президентом для того, чтобы стимулировать рождаемость, чтобы охранять материнство и детство. Эти меры хорошо известны, они крайне востребованы населением, и обязательно они дадут свой результат», — сказал Песков, передает russian.rt.com.
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