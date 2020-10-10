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Армения ввела запрет на ввоз товаров из Турции с 31 декабря 2020 года сроком на шесть месяцев из-за того, что Анкара открыто поддерживает «террористические действия» Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства экономики страны.В 2019 году из Турции в Армению были поставлены товары на сумму 268,1 миллиона долларов США. Основными крупными товарными группами были – одежда (69,4 миллиона долларов), цитрусовые (10.3 миллиона долларов), машины, оборудование и механизмы (35,3 миллиона долларов), нефть и нефтепродукты (24,3 миллиона долларов), продукция химической промышленности (23,6 миллиона долларов), недрагоценные металлы и изделия из них (21.6 миллиона долларов), передает РИА «Новости».В Минэкономики заявили, что запрет не приведёт к дефициту продуктов - его восполнят импортом из других стран и местным производством.