Власти Белоруссии объявили Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск

© Вечерние ведомости

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии, один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявлена властями республики в межгосударственный розыск. Об этом сообщили в МВД РФ. Режим Лукашенко обвиняет ее в призывах к свержению конституционного строя.Светлана Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск 7 октября. В России против нее уголовных дел не возбуждалось.Напомним, ранее представитель белорусской оппозиции объявила властям страны Народный ультиматум и дала им 13 дней чтобы выполнить три обязательных требования. Речь идет о том, что Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться и все политзаключенные должны быть освобождены.