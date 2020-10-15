Рекордное число: в России выявили 15 150 новых случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 15 150 новых случаев коронавируса, из них 4 031 случай (26,6%) выявлен активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 369 313 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению выписано еще 8 485 человек. Всего врачи вылечили уже 1 056 582 пациентов.Также за сутки зафиксировано 232 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 23 723 человека.