В России почти половина мужчин и более трети женщин имеют лишний вес

© Вечерние ведомости

В России от ожирения страдают 19% женщин и 27,6% мужчин, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом лишний вес есть у 35,6% женщин и у 47,6% мужчин. По ее словам, наиболее часто ожирение встречается у жителей Алтая, регионов Центрального федерального округа, Кузбасса и Еврейской автономной области.«В целом среднестатистический житель нашей страны потребляет калорий больше, чем тратит», — отметила Попова, передает РБК.Попова также подчеркнула, что среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела наблюдается у 20%, а ожирение у каждого десятого. Среди школьниц - 14% и 5,6% соответственно.