По данным правительства, население России до 2024 года уменьшиться на 1,2 млн человек

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Власти РФ ухудшили прогноз по сокращению общей численности населения страны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Согласно обновлённому прогнозу, население России до 2024 года ежегодно будет сокращаться и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 млн человек.Кроме того, в предыдущей версии документа убыль населения по итогам 2020-го планировалась на уровне 158 тыс. человек. Сейчас в эти цифры внесли коррективы: численность россиян сократится на 352,5 тыс.По мнению профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любви Храпылиной, такая прогнозируемая убыль населения является результатом последствий Второй мировой войны, демографических ям 1990-х годов и неготовностью россиян к многодетности.