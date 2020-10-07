Глава Минпромторга Мантуров порадовался падению курса рубля на 20% в 2020 году

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Глава Минпромторга Мантуров порадовался падению курса рубля почти на 20 процентов к доллару в 2020 году. По его словам, ослабление национальной валюты побуждает местные компании меньше полагаться на импорт, и это «круто». Об этом он заявил в интервью Bloomberg.Агентство также отмечает, что Кремль принял меры по снижению зависимости от импорта еще после санкций, введенных против России в 2014 году. Три года назад, напоминает агентство, Мантуров называл курс в 62 рубля за доллар оптимальным для развития экономики. 15 октября доллар стоил 78 рублей.Напомним, рубль стал одной из худших валют развивающихся рынков в 2020 году. Против него сыграло резкое падение нефтяных котировок на фоне коронавируса и угроза новых санкций Запада.