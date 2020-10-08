Космонавты на МКС обнаружили возможное место утечки воздуха с помощью пакетика чая

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Космонавты на Международной космической станции обнаружили возможное место утечки воздуха с помощью пакетика чая, сообщает РИА «Новости».Российский космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что они взяли пакетик чая, прикрыли люк в «протекающий» отсек модуля «Звезда» и увидели, что пакетик плывет в сторону возможного места утечки воздуха - в район расположения аппаратуры широкополосной системы связи.В Центре управления полётами рекомендовали космонавтам заклеить предполагаемое место негерметичности скотчем.