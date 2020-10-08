Сотрудники ФСБ ликвидировали двух террористов, готовивших теракты в Волгограде

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В Волгограде спецслужбы ликвидировали двух боевиков, планировавших теракты. По данным ФСБ, террористы планировали акции на территории госорганов и на других стратегических объектах.Отмечает, что одной из целей ликвидированных в Волгограде террористов был монумент «Родина-мать зовет!». В ролике ФСБ среди прочего показана карта с отметками боевиков, на которой в том числе в круг обведен знаменитый на всю Россию монумент, передает РИА «Новости».