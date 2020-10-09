В некоторых регионах Франции на фоне второй волны COVID-19 вводят комендантский час
Россия и мир
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа на фоне второй волны COVID-19 в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе, передает РИА «Новости». Длиться он будет с 21:00 до 06:00 по местному времени. За нарушение комендантского часа гражданам будет выписываться штраф в размере 135 евро.
Французский лидер также отметил, что текущая ситуация вызывает тревогу. «Мы находимся в периоде, который является второй волной», — сказал Макрон. По его словам, это требует принятия новых мер.
Французский лидер также отметил, что текущая ситуация вызывает тревогу. «Мы находимся в периоде, который является второй волной», — сказал Макрон. По его словам, это требует принятия новых мер.
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