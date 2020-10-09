По данным The Washington Post, в Нагорном Карабахе убиты более 50 сирийских наемников
Россия и мир
В ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника, сообщает The Washington Post. В начале месяца их тела были переданы родственникам. По данным издания, вербовали наемников «поддерживаемые Турцией военные формирования» для помощи Азербайджану.
Родственники уточнили, что боевикам обещали ежемесячную зарплату, а в Азербайджан они прилетели из южной части Турции.
Ранее о присутствии в Нагорном Карабахе наемников с Ближнего Востока сообщали правозащитники и СМИ, передает РБК.
Родственники уточнили, что боевикам обещали ежемесячную зарплату, а в Азербайджан они прилетели из южной части Турции.
Ранее о присутствии в Нагорном Карабахе наемников с Ближнего Востока сообщали правозащитники и СМИ, передает РБК.
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