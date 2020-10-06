Совфед даст законодательное определение понятиям «самоизоляции» и «социальная дистанция»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о планах ввести в законодательство такие термины как «самоизоляция», «социальная дистанция» и «масочный режим».Матвиенка объяснила в интервью ТАСС, что такая мера связана с тем, что в некоторых регионах «были перегибы» с ограничениями, поэтому люди справедливо возмущались, что нарушались их права.«Надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы неповадно было заниматься отсебятиной», — сообщила Матвиенко, — «Некоторые дополнения мы уже внесли, скажем, удаленная работа, дистанционное обучение»По ее словам, Совет Федерации уже работает над, тем, чтобы новым мерам и ограничениям были даны юридические определения и рамки их возможного использования.