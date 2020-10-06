Совфед даст законодательное определение понятиям «самоизоляции» и «социальная дистанция»
Россия и мир
Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о планах ввести в законодательство такие термины как «самоизоляция», «социальная дистанция» и «масочный режим».
Матвиенка объяснила в интервью ТАСС, что такая мера связана с тем, что в некоторых регионах «были перегибы» с ограничениями, поэтому люди справедливо возмущались, что нарушались их права.
«Надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы неповадно было заниматься отсебятиной», — сообщила Матвиенко, — «Некоторые дополнения мы уже внесли, скажем, удаленная работа, дистанционное обучение»
По ее словам, Совет Федерации уже работает над, тем, чтобы новым мерам и ограничениям были даны юридические определения и рамки их возможного использования.
Матвиенка объяснила в интервью ТАСС, что такая мера связана с тем, что в некоторых регионах «были перегибы» с ограничениями, поэтому люди справедливо возмущались, что нарушались их права.
«Надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы неповадно было заниматься отсебятиной», — сообщила Матвиенко, — «Некоторые дополнения мы уже внесли, скажем, удаленная работа, дистанционное обучение»
По ее словам, Совет Федерации уже работает над, тем, чтобы новым мерам и ограничениям были даны юридические определения и рамки их возможного использования.
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