По данным Роспотребнадзора, мытье рук с мылом снижает риск заражения COVID-19 на 36%
Россия и мир
Снизить риск заражения коронавирусом на 36% можно при помощи регулярного мытья рук с мылом. По мнению специалистов Роспотребнадзора, эта мера профилактики остается ключевой в борьбе с вирусом.
«Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кроме того, мытьё рук на 20% снижает риск возникновения острых респираторных инфекций и помогает защититься от других инфекционных заболеваний, в том числе холеры, лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и гепатита Е.
«Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кроме того, мытьё рук на 20% снижает риск возникновения острых респираторных инфекций и помогает защититься от других инфекционных заболеваний, в том числе холеры, лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и гепатита Е.
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14 октября 2020