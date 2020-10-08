По данным Роспотребнадзора, мытье рук с мылом снижает риск заражения COVID-19 на 36%

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Снизить риск заражения коронавирусом на 36% можно при помощи регулярного мытья рук с мылом. По мнению специалистов Роспотребнадзора, эта мера профилактики остается ключевой в борьбе с вирусом.«Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Кроме того, мытьё рук на 20% снижает риск возникновения острых респираторных инфекций и помогает защититься от других инфекционных заболеваний, в том числе холеры, лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и гепатита Е.