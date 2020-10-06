Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских морпехов готовится к войне
Россия и мир
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к военным во время визита на базу морской пехоты в провинции Гиандун и призвал направить силы на подготовку к войне, передает iz.ru. «Мы должны направить все наши умы и энергию на подготовку к войне и поддерживать состояние повышенной готовности», — сказал председатель КНР.
При этом Си Цзиньпин напомнил, что корпус морской пехоты — элитное подразделение, призванное защищать национальный суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы Китая, сообщает lenta.ru.
При этом Си Цзиньпин напомнил, что корпус морской пехоты — элитное подразделение, призванное защищать национальный суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы Китая, сообщает lenta.ru.
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