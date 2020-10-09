Президент Азербайджана опроверг военное участие турецких наемников в Нагорном Карабахе
Россия и мир
Ильхам Алиев. Фото: Global Look Press
Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг в интервью телеканалу «France 24» заявление об участии турецких наемников в Карабахе, добавив, что ни одна из сторон не предоставляет никаких доказательств участия в войне Турции.
«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу», — сказал Алиев.
По его словам, Азербайджан не нуждается в дополнительной военной силе: армия страны состоит из более чем 100 тысяч бойцов.
Ранее издание «The Wall Steet Journal» сообщало, что десятки сирийских наемников вернулись из Нагорного Карабаха из-за ожесточенности боев. Позже США заявили о вмешательстве Турции в войну в Карабахе.
«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу», — сказал Алиев.
По его словам, Азербайджан не нуждается в дополнительной военной силе: армия страны состоит из более чем 100 тысяч бойцов.
Ранее издание «The Wall Steet Journal» сообщало, что десятки сирийских наемников вернулись из Нагорного Карабаха из-за ожесточенности боев. Позже США заявили о вмешательстве Турции в войну в Карабахе.
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