Президент Азербайджана опроверг военное участие турецких наемников в Нагорном Карабахе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг в интервью телеканалу «France 24» заявление об участии турецких наемников в Карабахе, добавив, что ни одна из сторон не предоставляет никаких доказательств участия в войне Турции.«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу», — сказал Алиев.По его словам, Азербайджан не нуждается в дополнительной военной силе: армия страны состоит из более чем 100 тысяч бойцов.Ранее издание «The Wall Steet Journal» сообщало, что десятки сирийских наемников вернулись из Нагорного Карабаха из-за ожесточенности боев. Позже США заявили о вмешательстве Турции в войну в Карабахе.