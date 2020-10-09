В российском модуле МКС «Звезда» отказала система получения кислорода

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На российском сегменте Международной космической станции отказала система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о сбое в российском модуле «Звезда».Отмечается, что такие проблемы периодически возникают на космической станции, но там существуют автономные запасы кислорода. Угрозы для жизни и здоровья космонавтов нет.В американском сегменте МКС работает собственная система, она автономна и не связана с российской.