Путин поддержал предложение снять ограничения с трех украинских предприятий
Россия и мир
На совещании с членами правительства Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию, передает РБК. Речь идет о компании «Брацлав», Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонно-тарном комбинате. До введения санкций они были ориентированы на экспорт в РФ.
Напомним, с такой инициативой на совещании правительства с Путиным выступил премьер-министр РФ Мишустин.
Напомним, с такой инициативой на совещании правительства с Путиным выступил премьер-министр РФ Мишустин.
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