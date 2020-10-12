Путин поддержал предложение снять ограничения с трех украинских предприятий

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На совещании с членами правительства Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию, передает РБК. Речь идет о компании «Брацлав», Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонно-тарном комбинате. До введения санкций они были ориентированы на экспорт в РФ.Напомним, с такой инициативой на совещании правительства с Путиным выступил премьер-министр РФ Мишустин.