В рамках группового раунда Лиги наций сборная России сыграла вничью с Венгрией

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В рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная России на своем поле встречалась с командой Венгрии. Поединок, состоявшийся в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершился вничью со счетом 0:0.Подопечные Станислава Черчесова продолжают лидировать в своей группе, набрав восемь очков. Венгры, которые расположились на второй строчке, имеют семь баллов. Три очка набрали турки и два — сербы. Впереди у сборной России еще два матча: с Турцией 15 ноября и с Сербией 18 ноября.