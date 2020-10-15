В рамках группового раунда Лиги наций сборная России сыграла вничью с Венгрией
Россия и мир
В рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная России на своем поле встречалась с командой Венгрии. Поединок, состоявшийся в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершился вничью со счетом 0:0.
Подопечные Станислава Черчесова продолжают лидировать в своей группе, набрав восемь очков. Венгры, которые расположились на второй строчке, имеют семь баллов. Три очка набрали турки и два — сербы. Впереди у сборной России еще два матча: с Турцией 15 ноября и с Сербией 18 ноября.
Подопечные Станислава Черчесова продолжают лидировать в своей группе, набрав восемь очков. Венгры, которые расположились на второй строчке, имеют семь баллов. Три очка набрали турки и два — сербы. Впереди у сборной России еще два матча: с Турцией 15 ноября и с Сербией 18 ноября.
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