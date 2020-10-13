Патологоанатомы рассказали, что COVID-19 делает с органами человека

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудники морга показали, как коронавирус поражает легкие, а также объяснили, как это происходит. У здорового человека масса одного легкого составляет примерно 350 грамм, а у заболевших коронавирусной инфекцией может увеличиться до двух килограммов.«Появляется массивный отёк. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол» — рассказала главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24».«Сегодня было вскрытие – абсолютно соматически здоровый человек. Печень, сердце – все в порядке. Но каждое легкое весило по 1,5 килограмма. Он болел в течение трех недель», — передает Гришина — «Очень часто коронавирус приводит к летальному исходу из-за внезапной закупорки легочной артерии. Из-за образовавшегося препятствия кровь не поступает в лёгкие».Также патологоанатомы отметили, что частой причиной смерти является полиорганная недостаточность. Это происходит, когда вирус поражает все ткани и органы. В таких ситуациях родственники не могут хоронить погибшего традиционным способом. Это может сделать только специальная служба.