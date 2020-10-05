Сборная России сегодня в Москве сыграет с командой Венгрии в Лиге наций УЕФА

© Вечерние ведомости

Сборной России сегодня предстоит провести четвертый матч в Лиге наций УЕФА. Наши футболисты сыграют с национальной командой Венгрии. Матч пройдет на стадионе "ВТБ Арена", он начнется в 21:45 по московском времени. Отмечается, что матч будет проходить с ограниченным числом зрителей.Сборная России продолжает лидировать в своём квартете. У подопечных Станислава Черчесова на данный момент в активе семь очков. На втором месте сборная Венгрии, у которой на одно очко меньше.Следующие матчи в рамках Лиги наций российская сборная сыграет с Турцией 15 ноября и с Сербией – 18 ноября. Предыдущая встреча с турками закончилась ничьей (1:1), а с сербами – в нашу пользу со счетом 3:1.