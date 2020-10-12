Песков не исключил нового обращения Путина к нации по поводу пандемии коронавируса
Россия и мир
Путин обратится к россиянам по поводу пандемии коронавируса, если сочтет это необходимым, сообщил пресс-секретарь президента России Песков. «Если посчитает необходимым — обратится. Но вы видите, что он до сих пор этого не делает», — ответил Песков на вопрос о возможном обращении Путина.
Как напоминает lenta.ru, в России за последние сутки выявили 14 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны, такие показатели зафиксированы в стране впервые.
Как напоминает lenta.ru, в России за последние сутки выявили 14 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны, такие показатели зафиксированы в стране впервые.
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