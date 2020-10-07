В России собираются ввести новую систему стимулирующих выплат медикам

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Глава Минздрава РФ Мурашко заявил, что сейчас готовятся документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от отработанного времени, передает РИА «Новости».Он также пояснил, что изменения вызваны просьбами медиков пересмотреть существующий формат стимулирующих выплат. Мурашко отметил, что новые принципы начисления денежных средств должны заработать уже с ноября.Кроме того, министр рассказал, что все ранее запланированные выплаты для медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, поступают в регионы своевременно, сообщает iz.ru.