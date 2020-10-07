В России собираются ввести новую систему стимулирующих выплат медикам
Россия и мир
Глава Минздрава РФ Мурашко заявил, что сейчас готовятся документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от отработанного времени, передает РИА «Новости».
Он также пояснил, что изменения вызваны просьбами медиков пересмотреть существующий формат стимулирующих выплат. Мурашко отметил, что новые принципы начисления денежных средств должны заработать уже с ноября.
Кроме того, министр рассказал, что все ранее запланированные выплаты для медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, поступают в регионы своевременно, сообщает iz.ru.
Он также пояснил, что изменения вызваны просьбами медиков пересмотреть существующий формат стимулирующих выплат. Мурашко отметил, что новые принципы начисления денежных средств должны заработать уже с ноября.
Кроме того, министр рассказал, что все ранее запланированные выплаты для медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, поступают в регионы своевременно, сообщает iz.ru.
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