ФМБА запатентовало лекарственный препарат, предназначенный для лечения COVID-19

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало противовирусный лекарственный препарат, предназначенный для лечения COVID-19, передает rg.ru. Отмечается, что созданное лекарство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате этого подавляется его развитие в клетках.Что это за препарат, в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства не уточнили. О сроках появления на рынке информации также нет.