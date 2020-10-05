Число заболевших растет: в России выявили еще 14 231 случай коронавируса
Россия и мир
За сутки в России подтвердили еще 14 231 случай коронавируса. 3 585 случаев (25,2%) выявлены у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 340 409 заболевших.
Из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 7 920 человек. Всего врачи спасли уже 1 039 705 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 239 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 23 205 человек.
Из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 7 920 человек. Всего врачи спасли уже 1 039 705 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 239 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 23 205 человек.
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