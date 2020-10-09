По данным The Wall Street Journal, Турция отправила в Карабах «сотни» боевиков из Сирии
Россия и мир
В Нагорный Карабах были переброшены сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией. Об этом со ссылкой на источники в Сирии сообщила газета The Wall Street Journal. Как пишет газета, наёмников переправляют в конфликтный район с середины сентября группами до ста человека за раз.
Источник в Сирии, связанный с вооруженными группировками, отметил, что были переброшены сотни человек, но «десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенностью боев».
Как напоминает govoritmoskva.ru, ранее о трёхстах боевиках, отправленных через турецкий Газиантеп в Баку, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. В ответ азербайджанский лидер Ильхам Алиев потребовал от Парижа извинений.
Источник в Сирии, связанный с вооруженными группировками, отметил, что были переброшены сотни человек, но «десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенностью боев».
Как напоминает govoritmoskva.ru, ранее о трёхстах боевиках, отправленных через турецкий Газиантеп в Баку, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. В ответ азербайджанский лидер Ильхам Алиев потребовал от Парижа извинений.
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