По данным The Wall Street Journal, Турция отправила в Карабах «сотни» боевиков из Сирии

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В Нагорный Карабах были переброшены сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией. Об этом со ссылкой на источники в Сирии сообщила газета The Wall Street Journal. Как пишет газета, наёмников переправляют в конфликтный район с середины сентября группами до ста человека за раз.Источник в Сирии, связанный с вооруженными группировками, отметил, что были переброшены сотни человек, но «десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенностью боев».Как напоминает govoritmoskva.ru, ранее о трёхстах боевиках, отправленных через турецкий Газиантеп в Баку, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. В ответ азербайджанский лидер Ильхам Алиев потребовал от Парижа извинений.