В Роспотребнадзоре заявили об опасности сокрытия болезней при вакцинации от коронавируса

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал об опасности сокрытия болезней перед вакцинацией от коронавируса, передает russian.rt.com.Введение вакцины болеющему человеку может привести к нежелательным побочным эффектам, предупредил эксперт. При этом он подчеркнул, что у здоровых людей после вакцинации может наблюдаться естественная индивидуальная реакция в виде повышения температуры, слабости, покраснения и боли в месте инъекции, сообщает РИА «Новости».Напомним, в августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».